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مصادر: الديمقراطيون يؤجلون إعلان ترشيح بايدن لانتخابات الرئاسة

منذ 4 ثواني
مصادر: الديمقراطيون يؤجلون إعلان ترشيح بايدن لانتخابات الرئاسة

وطنا اليوم_

قرر قادة الحزب الديمقراطي الأميركي في الكونغرس، الأربعاء، تأجيل إعلان ترشيح الرئيس جو بايدن لانتخابات الرئاسة، لمدة أسبوع.

 

وكان السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، من بين أولئك الذين يدعون للتأجيل، وفقا لما أدلى به شخص “مطلع”، أصر على عدم الكشف عن هويته، لصحيفة “نيويورك تايمز”.

 

وبحسب الصحيفة، تحدث شومر مع النائب حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، واتفقا على دفع الحزب لتأجيل بدء هذه العملية، وفقًا لشخص ثانٍ مطلع، رفض أيضًا الكشف عن هويته.

 

وأفادت “نيويورك تايمز” بأن الحاكم، تيم والز من مينيسوتا، الرئيس المشارك للجنة قواعد الحزب، التي تحدد موعد وكيفية الترشح، اتصل بجين أومالي ديلون، رئيسة حملة بايدن، بعد ظهر الثلاثاء لإبلاغها بأن التصويت يجب أن يتأجل، وفقًا لشخص مطلع على المكالمة الذي وصفها بشرط عدم الكشف عن هويته.

 

وكانت شبكة “أيه.بي.سي نيوز” ذكرت الأربعاء أن شومر أبلغ بايدن في اجتماع السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي.


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