حصار إسرائيلي يمنع المساعدات عن غزة منذ 72 يومًا

وطنا اليوم:اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى القطاع منذ 72 يوما، مشيرا إلى أنه “يحاول هدم جميع مناحي الحياة”.

وقال مدير المكتب، إسماعيل ثوابتة، إن جيش الاحتلال “يركز على استهداف 15 قطاعا حيويا داخل قطاع غزة ويحاول هدم جميع مناحي الحياة في القطاع” بينها “القضاء تماما على البنية التحتية وعلى جميع شبكات الصرف الصحي”، إضافة إلى “تعطيل عمل البلديات والسلطات المحلية”، وفق قناة المملكة.

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى “نشر الأمراض بشكل كبير والأوبئة مما يفاقم الحالة الإنسانية والوضع الإنساني خاصة مع سقوط المنظومة الصحية وإخراج الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات عن الخدمة نتيجة استهدافها”، وفق الثوابتة.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 72 يوما معبر رفح و”جرفه وأحرقه بشكل كامل”، إضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومذّاك “يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة”، على ما ذكر الثوابتة.

وفقد ربع مليون رب أسرة وظائفهم مع الحرب المتواصلة في القطاع المكتظ يشكلون مع أسرهم نحو مليوني إنسان يعيشون فقط على المساعدات من دون وجود مصدر دخل، بحسب الثوابتة