العتوم: الدخول لمهرجان جرش سيكون مجاني هذا العام

وطنا اليوم:أعلن رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، الأربعاء، أن حضور جميع فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون “سيكون مجانيا” هذا العام، مع إمكانية شراء تذكرة لقاء مبلغ رمزي يُدفع اختياريا ليذهب دعما لقطاع غزة.

وأوضح العتوم ، أن شراء التذاكر التي يبلغ سعر الواحدة منها دينارا واحدا، متاح عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان بشكل اختياري ليذهب ريعه للهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية التي تُسيّر مساعدات إلى القطاع، الذي يشهد حربا مدمرة، بشكل شبه يومي.

والدخول إلى المسرح الشمالي “سيكون بالمجان أيضا أو بشراء تذكرة من خلال الموقع الإلكتروني بقيمة دينارين تبرعا للهيئة الخيرية الهاشمية ليذهب لدعم أبناء قطاع غزة”، وفق العتوم.

ولن يشهد المسرح الجنوبي أي مظاهر احتفال في هذا العام على ما ذكر العتوم.

وأضاف أن “البلدية أنهت الاستعدادات كافة لتجهيز الموقع الأثري وسيكون هناك مشاركة لأبناء المحافظة في المهرجان وطاولات عرض للسيدات لعرض المنتجات الجرشية داخل المهرجان وبرنامج ثقافي يعكس الهوية التراثية لأبناء المحافظة”.

وبحسب العتوم فإن المهرجان هذا العام “يحمل رسالة دعم لأبناء غزة وإنجازات الدولة الأردنية خلال 25 عاما ماضية من خلال الفعاليات وشاشات عرض داخل المهرجان”.