لدغة أفعى فلسطين تُدخل فتى في الأردن إلى العناية الحثيثة

وطنا اليوم:تتزايد التحذيرات من أفعى فلسطين، التي تُعتبر أخطر الأفاعي السامة في الأردن، بسبب لدغتها القاتلة، وانتشارها الواسع في مختلف المناطق، بما فيها المناطق المأهولة بالسكان.

وفي هذا الشأن، قال خبير الأفاعي الأردني أسد الجيزاوي، إنه اسعف فتى يبلغ من العمر 16 عاما الى مستشفى معاذ بن جبل في الشونة الشمالية اثر تعرضه للدغة افعى فلسطين.

والحالة الصحية للفتى خطيرة ويرقد في العناية الحثيثة، بحسب الجيزاوي.

وجدد الجيزاوي تحذيراته للاردنيين من الأفاعي المنتشرة في ظل الأجواء الحارة، كما ناشد الجهات المعنية بتوفير “المضادات” المخصصة للافاعي التي تعيش في الاردن، وذلك بسبب قرب نفادها