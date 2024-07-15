موجة حارة جديدة تسود المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء

وطنا اليوم_قالت إدارة الأرصاد الجوية بأن الأجواء ستكون غداً الإثنين صيفية عادية وفي المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما في ساعات الليل فسيكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر الأرصاد من خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في أوقات الذروة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأكدت الأرصاد بأن المملكة ستتأثرتدريجياً بعد غد الثلاثاء بامتداد منخفض سطحي حراري يؤدي الى إرتفاع على درجات الحرارة، ليصبح الطقس حار نسبي في معظم المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسيكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر الأرصاد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتشهد المملكة ارتفاع اخر على درجات الحرارة يوم الأربعاء، وسيكون الطقس حار في معظم المناطق، وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، وفي ساعات الليل سيكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبي في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي هذه الأجواء تحذر الأرصاد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ،وتنبيه من عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة .