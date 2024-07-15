الحوثيون: نفذنا عمليتين عسكريتين في خليج عدن وإيلات الإسرائيلية

وطنا اليوم_نفذت جماعة الحوثي في اليمن، عمليتين عسكريتين في خليج عدن وفي إيلات، وفقا للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع، إنّ الحوثيين استهدفوا سفينة إسرائيلية (يونيفيك) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن مهاجمة أهداف عسكرية في إيلات بطائرات مسيرة.

وأضاف أن أحدث عمليتين عسكريتين جاءتا ردا على الغارة الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة السبت، وهو الهجوم الذي قالت وزارة الصحة في القطاع إنه أدى إلى استشهاد قرابة 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين.

وفي هجوم منفصل، قالت القيادة المركزية الأميركية الأحد إنّها “دمرت طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق البحر الأحمر وقاربا مسيرا في البحر الأحمر”، فضلا عن ” طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن”.

وشن الحوثيون عشرات الهجمات، أغرقوا خلالها سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا 3 بحارة على الأقل.