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العتوم يعقد اجتماعًا مع رؤساء البلديات لمناقشة الترسيم الإداري

منذ ساعتين
العتوم يعقد اجتماعًا مع رؤساء البلديات لمناقشة الترسيم الإداري

وكنا اليوم_محمد ملكاوي_إربد – عقد صباح اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024 اجتماع هام برئاسة عطوفة محافظ إربد، حضره رؤساء البلديات والدوائر المختصة. تناول الاجتماع موضوع الترسيم الإداري في المحافظة، حيث تم شرح آلية العمل من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة مدير مديرية التنمية بوزارة الداخلية.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوات والإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ الترسيم الإداري بكفاءة وفعالية. وأكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة والعمل بروح الفريق الواحد.

 

وأشار رؤساء البلديات إلى أهمية هذا الترسيم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع اللجنة لتحقيق النجاح في هذا المشروع الهام.


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