حريق كبير في شقة داخل عمارة سكنية بالجبيهة

وطنا اليوم:اندلع حريق كبير في احدى العمارات السكنية بالقرب من دوار المنهل في منطقة الجبيهة شمال العاصمة عمان، صباح اليوم الأحد.

ووفق شهود العيان، فإن طواقم الإطفاء والإسعاف في مديرية الدفاع المدني لا زالت تتعامل في هذه الاثناء للسيطرة على الحريق والحد من امتداده إلى شقق مجاورة.

وبحسب الشهود، فقد أخلت الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني العمارة من السكان، حفاظا على سلامتهم، فيما لم يتضح ان كان هناك اصابات بشرية.

وشهدت المنطقة المحيطة بموقع الحريق ازدحاما مروريا خانقا، ما دفع بالكوادر المختصة الى تحويل السير للشارع المحاذي لمنطقة الحريق .