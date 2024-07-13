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مديرية الأمن العام تعلن عن رقم خاص لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر واتس آب

منذ 7 ثواني
مديرية الأمن العام تعلن عن رقم خاص لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر واتس آب

وطنا اليوم_عمان – أعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص رقم خاص لدى إدارة السير للرد على الاستفسارات والتعامل مع البلاغات والشكاوى، بالإضافة إلى استقبال المشاهدات والمواد المصورة عبر تطبيق واتس آب على الرقم (0770999030).

وأكدت المديرية أن جميع الرسائل والمواد المصورة التي سيتم إرسالها إلى هذا الرقم سيتم التعامل معها بسرية تامة، وسيتم الرد عليها بأسرع وقت ممكن. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص مديرية الأمن العام على تعزيز التواصل مع المواطنين وتسهيل عملية تقديم البلاغات والشكاوى، بما يساهم في تحسين الخدمات الأمنية وضمان سلامة الطرق والمجتمع.


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