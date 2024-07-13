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السجن 8 سنوات لأردني اطلق النار على آخر بسبب “دين مالي “

منذ 15 ثانية
السجن 8 سنوات لأردني اطلق النار على آخر بسبب “دين مالي “

وطنا اليوم_أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات يقضي بسجن شخص لمدة 8 سنوات بعد إدانته بمحاولة قتل رجل بسبب خلاف مالي.

 

وأدانت محكمة الجنايات المتهم بتهمة الشروع في القتل على خلفية الحادثة التي وقعت يوم 25 آب/أغسطس 2022، وحكمت عليه بالسجن 12 عاما.

 

إلا أن المحكمة قررت تخفيف العقوبة إلى 8 سنوات لأن الضحية أسقط حقه الشخصي أمام القاضي.

 

وفي تفاصيل القضية، فقد دخل الضحية في جدال حاد مع المدعى عليه عبر الهاتف، بسبب دين مالي قديم بحق الضحية.

 

وأغلق المتهم الهاتف وتوجه إلى منزل الضحية وبحوزته مسدس ورشاش، وبعد وصوله دخل الاثنان في جدال حاد مرة أخرى، عندها أشهر المتهم سلاحه وأطلق النار على الضحية.

 

وأصيب الضحية بالرصاص في فخذه، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، ونجا من حادث إطلاق النار بعد التدخل الطبي اللازم.

 

وبعد صدور الحكم، طعن المتهم فيه عبر محاميه بحجة وجود “أخطاء قانونية في إجراءات التحقيق”.

 

من جهته، طلب مدعي عام محكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم بسجن المتهم ثماني سنوات.

 

وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم تلقى العقوبة المناسبة.


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