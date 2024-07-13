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بشرى جوية لمحبي الجلسات الخارجية في الاردن

منذ 13 ثانية
بشرى جوية لمحبي الجلسات الخارجية في الاردن

وطنا اليوم_بشر موقع طقس العرب محبي الجلسات الخارجية في الأردن بانخفاض درجات الحرارة مساء السبت يوم الاحد.

ومتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء هذه الليلة لطيفة عموماً، مع ظهور السحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة مع درجات حرارة متوقعة في العاصمة عمان بحدود 20-23 درجة مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتشير أحدث البيانات الجوية، في مركز طقس العرب، أن درجات الحرارة ستوالي انخفاضها يوم غد الأحد لتصبح حول المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وقال المتنبئون الجويون، ان انخفاض درجات الحرارة يعود بمشيئة الله لتراجع الكتلة الحارة التي أثرت على المملكة الأيام الماضية، لتسود نهار يوم غد الأحد أجواء صيفية اعتيادية في مختلف مناطق المملكة مع درجة حرارة عظمى متوقعة في العاصمة عمان بحدود 28-30 درجة مئوية.

كميات من الرطوبة تتدفق نحو المملكة صباح يوم الأحد قد تسفر عن هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء المناطق الشمالية.

وتشير مخرجات الخرائط الجوية، أن الكتلة الهوائية التي ستؤثر على المملكة نهار يوم غد الأحد ستترافق برطوبة جيدة في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة، لذا يتوقع بمشيئة الله ظهور بعض السحب المنخفضة خلال ساعات الصباح ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المنطقة الشمالية خلال ساعات الصباح.

كما يتوقع أن تترافق الأجواء غداً بنشاط على الرياح الشمالية الغربية والتي تصحب بهابت نشطة أحياناً تصل إلى 60 كم / ساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة والصحراوية.

وعن الأجواء ليلاً يتوقع بمشيئة الله أن تكون الأجواء لطيفة عموماً، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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