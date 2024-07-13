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الملك يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
الملك يحذر من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية

وطنا اليوم_ التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، في مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية، مجموعة من حكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لبحث التطورات في الإقليم والأوضاع الخطيرة في غزة، فضلا عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وولاياتهم بشتى المجالات.

وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد أمس الجمعة على هامش المؤتمر الصيفي للجمعية الوطنية لحكام الولايات الأمريكية، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى دور المجتمع الدولي في الدفع بهذا الاتجاه.

كما شدد جلالة الملك على أهمية تكثيف المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان وصولها بشكل مستمر وآمن إلى مختلف مناطق القطاع، محذرا بالوقت ذاته من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، والتي إن استمرت قد تؤدي إلى صراع أوسع في الإقليم.


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