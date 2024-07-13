وحدة “الجرائم الإلكترونية” تتابع حسابات تداولت أسئلة مادة الأحياء خلال انعقاد الامتحان

وطنا اليوم_قال مصدر في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الوحدة تتابع صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل “تيليغرام” على وجه التحديد، ادّعت تسريب أسئلة امتحان مبحث العلوم الحياتية للتوجيهي 2024.

وأضاف المصدر، أن معلومات وردت حول تسريب أسئلة الامتحان، فيما يجري العمل على التأكد من صحتها من قبل الفنيين في الوحدة.

وفي حال ثبت لدى الوحدة وجود تسريب لأسئلة الامتحان سيتم ملاحقة المتورطين قانونيا.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم اليوم، قد كشف أنه لا يوجد أي تسريب لأسئلة اختبار العلوم الحياتية الذي عقد السبت.

وحول تداول صور لأسئلة الامتحان من قبل بعض المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار المصدر إلى أن الأمر يندرج تحت مسمى الغش وليس التسريب بحكم أن الامتحان كان قد بدأ حينما انتشرت الأسئلة ما يدل على تصويرها ونشرها من قبل أحد الأشخاص.

وأكد المصدر، أن من أقدم على هذا الفعل أشخاص عاملون وتم ضبطهم ليتم تحويلهم إلى المجلس التأديبي.

فيما أكد مصدر آخر أنه سيتم التحقيق في ملابسات الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم للوقوف على تفاصيله.