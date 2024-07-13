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مزاعم وشكاوى من تسريب امتحان (أحياء التوجيهي)

منذ 7 دقائق
مزاعم وشكاوى من تسريب امتحان (أحياء التوجيهي)

وطنا اليوم _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور زعموا أنها لأسئلة امتحان الأحياء، تم نشرها بالتزامن مع عقد امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”.

ومن المعتاد وبسبب فوضى النشر عبر مواقع التواصل ان تظهر مزاعم بتسريب الأسئلة والتي تعذر لموقع خبرني التأكد منها من مصادر مستقلة او شهود عيان .

واشتكى أولياء أمور عبر وسائل التواصل من مزاعم تسريب الأسئلة، مطالبين وزارة التربية والتعليم توضيح حقيقة الصور.

وقبل أيام، أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن جميع الصور المسربة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان اللغة العربية الذي عقد غير صحيحة.

وأضاف العجارمة في تصريحات صحفية إن الوزارة ستلاحق ناشري ومروجي هذه الصورة التي تهدف إلى تشتيت الطلبة والتأثير على مستوى أدائهم للامتحان، مؤكدا سلامة الإجراءات التي تحمي وتحافظ على أسئلة اي امتحان والتي تمنع انتشارها قبل الامتحان بأي شكل من الأشكال.


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