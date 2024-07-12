بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يختتم مشاركته في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية

منذ 18 ثانية
الملك يختتم مشاركته في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية

وطنا اليوم_اختتم جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، مشاركته في الملتقى الاقتصادي المنعقد بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية، لبحث قضايا سياسية واقتصادية عالمية، بحضور عدد من القيادات السياسية والاقتصادية والإعلامية الأميركية والدولية.

 

وعقد جلالته، على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى تعمل في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والتجارة بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والصحة.

 

فقد التقى جلالة الملك، الرئيس التنفيذي لشركة والمارت دوج ماكميلون، والرئيس التنفيذي لشركة سوني كينيشيرو يوشيدا، ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لمايو كلينك جيانريكو فاروجيا، والرئيس التنفيذي لشركة إي آر إم التي تعمل في صناعة أشباه الموصلات وتصميم أدوات تطوير البرمجيات، رينيه هاس.

 

 

وتم خلال اللقاءات استعراض جهود الأردن لتحفيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى الترويج للمزايا الاستثمارية في المملكة، وفرص الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، والموارد البشرية المؤهلة فيها.

 

ويعقد ملتقى صن فالي الاقتصادي سنويا، بمشاركة شخصيات قيادية من مختلف دول العالم لتسليط الضوء على أبرز التطورات السياسية والاقتصادية العالمية.

 

وغادر جلالة الملك مدينة صن فالي متوجها إلى مدينة سولت ليك في ولاية يوتا الأميركية، للمشاركة في المؤتمر الصيفي للجمعية الوطنية لحكام الولايات الأميركية، حيث يعقد جلالته لقاء مع مجموعة من حكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لبحث التطورات في المنطقة، وخاصة الحرب على غزة وضرورة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وولاياتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:12

الدفاع المدني ينقذ خمسة أشخاص علقوا بمقطع صخري في إربد

23:00

الرهان على التجربة الحزبية (٢)…الاردن والمرحلة الجديدة

21:52

إضاءات على نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024

20:45

القبض على مصنف خطير في الشونة الجنوبية

20:32

في غزة فقط ووسط العدوان.. طالب يناقش رسالة الدكتوراه من منزله المدمر

20:25

كرة الثلج تتدحرج سريعا.. سلاح التبرعات يهدد مسيرة بايدن

19:49

تعرفوا على مستوى المعيشة في العاصمة الأردنية عالميا وعربية

19:41

الشرطة السودانية تأمر جميع الأجانب بمغادرة الخرطوم

19:30

الملكة رانيا تنشر صورة مميزة مع الغوالي

19:24

الأردن : عجز ميزانية الأونروا وصل لمستويات غير مسبوقة

19:19

سماوي: مهرجان جرش منارة للإبداع والتضامن مع غزة وفلسطين

18:39

الحجاج ؛ القطاع التعليمي بحاجة إلى اعادة تقييم

وفيات
وفيات الجمعة 12-7-2024وفيات الخميس 11-7-2024وفيات الأربعاء 10-7-2024وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاء