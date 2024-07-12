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الدفاع المدني ينقذ خمسة أشخاص علقوا بمقطع صخري في إربد

منذ 25 ثانية
الدفاع المدني ينقذ خمسة أشخاص علقوا بمقطع صخري في إربد

وطنا اليوم_ قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الإنقاذ المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد يساندها فريق البحث والانقاذ الدولي وكوادر من مديرية الشرطة تمكنت من انقاذ خمسة أشخاص علقوا داخل مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن ستين مترًا في منطقة وادي عقربا بمحافظة إربد.

وبين أنّ فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الأشخاص العالقين باذلة جهود مضنية بعد مسيرهم لمسافه (٤) كم على الأقدام، نظراً لوعورة التضاريس والمنحدرات.

وأضاف أنّ فرق الاسعاف قدمت الاسعافات الأولية اللازمه لأحد الأشخاص في الموقع نتيجة تعرضه للرضوض قي الجسم، فيما كانت الحالة حسنة لباقي الأشخاص ولم تستدعي النقل الى المستشفى.


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