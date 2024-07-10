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عاجل .. نقل ملف إيفاد الموظفين إلى وزارة التخطيط

منذ دقيقة واحدة
عاجل .. نقل ملف إيفاد الموظفين إلى وزارة التخطيط

وطنا اليوم _أعلن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، يوم الأربعاء أن ملف إرسال الموظفين إلى الخارج قد نُقل إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي. جاء ذلك في إطار توقيع المملكة على عدة اتفاقيات تعاون مع دول مختلفة.

وأضاف الناصر أن الأردن يتمتع بعلاقات تعاون متنوعة تشمل المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية مع العديد من الدول، حيث نستقبل موظفين دوليين ونسهم بدورنا بإرسال موظفينا. وأوضح أن نقل مسؤولية هذا الملف إلى وزارة التخطيط يهدف إلى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل أكثر فعالية.

وأضاف: “إذا كان هناك حاجة للإيفاد فيوجد تخصصات محددة وتخصصات تتصف بالندرة”.

وتحدث الناصر عن توجيهات حكومية لـ “تكثيف الحوارات ونشر الوعي” فيما يتعلق بنظام الموارد البشرية الجديد والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية.

وأشار إلى أهمية “القراءة المتمعنة والعميقة لمضامين هذه الأنظمة حتى نستطيع نحن أن نصل للتشخيص الكلي للأنظمة لأن التشريعات تقرأ ككل متكامل”.


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