تراجع أعداد الحاويات الواردة والصادرة للآردن

وطنا اليوم:قال أمين عام نقابة الملاحة في الأردن، الكابتن محمد الدلابيح، ان اعداد بواخر الحاويات الواردة للمملكة بلغت 198 باخرة مقارنة مع 184 باخرة خلال نفس الفترة من العام 2023 وبنسبة زيادة 8.2%.

وأرجع ادلابيح في تصريح ارتفاع اعداد البواخرالى دخول خطوط ملاحة جديدة وإستبدال البواخر الكبيرة بالبواخر الصغيرة، مشيرا الى ان مجموع الحاويات الواردة للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 117810 حاوية مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 140257 وبتراجع ما نسبته 16%.

وقال ان عدد الحاويات الواردة سعة 20 قدم خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 37581 حاوية مقارنة مع 50781 حاوية من ذات الفترة في العام الماضي أي بتراجع نسبته 26%، مبينا ان عدد الحاويات الواردة للمملكة سعة 40 قدم خلال النصف الأول من العام الحالي 80229 حاوية مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 89476 أي بتراجع ما نسبته 10.3%

وأشار الدلابيح الى تراجع اعداد الحاويات الانترانزيت خلال النصف الأول من العام الحالي الى 5590 حاوية مقارنة 7440 مع نفس الفترة من العام 2023 بتراجع ما نسبته 24.9%، وبلغ مجموع الحاويات المبردة 7331 حاوية.

وحول الحاويات الصادرة الى الخارج بين الدلابيح انها تراجعت الى ما يقارب 31.3% حيث بلغت 31928 حاوية مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 46450 حاوية.

وقال ان مجموع الحاويات الواردة والصادرة (الفارغ والممتلئ) خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 377456 حاوية مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 465244 أي بتراجع ما نسبته 18.9%.

وقال الدلابيح ان مجموع بواخر السيارات الواردة للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 32 باخرة مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 95 باخرة أي بتراجع ما نسبته 66.3%.

وبلغ مجموع السيارات الواردة من خلال بواخر السيارات للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 20935 سيارة مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 54966 أي بتراجع ما نسبته 61.9%.

وأشار الدلابيح بلغ عدد المواشي الواردة من خلال بواخر المواشي للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 50696 رأس مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 41236 أي بزيادة ما نسبته 22.9%.

وبلغ استيراد المملكة من مادة الحديد من خلال بواخر الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي 220690 طنا مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 171580 طن أي بزيادة ما نسبته 28.6%.

بلغت واردات المملكة من القمح من خلال بواخر القمح خلال النصف الأول من العام الحالي 581057 طنا مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 417962 طن أي بزيادة ما نسبته 39%.

وبلغت صادرات المملكة من الفوسفات من خلال بواخر الفوسفات خلال النصف الأول من العام 3324624 طنا مقارنة مع نفس الفترة لعام 2023 والتي بلغت 3376319 طن أي بتراجعما نسبته 1.5%.