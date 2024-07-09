بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بكتيريا البيتزا المجمدة.. نستله في قلب فضيحة تلوث

منذ 10 ثواني
بكتيريا البيتزا المجمدة.. نستله في قلب فضيحة تلوث

وطنا اليوم:أعلنت شركة “نستله” بفرعها الفرنسي الجمعة توجيه القضاء المحلي اتهامات إليها في تحقيق بشأن تلوث منتجات بيتزا من ماركة بويتوني التابعة للمجموعة العملاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية، يُشتبه في أنه تسبب بوفاة طفلين، في فضيحة ألحقت أذى كبيراً بسوق البيتزا المجمدة.
كما يُشتبه في أن منتجات البيتزا الملوثة هذه تسببت في أمراض لعشرات الأطفال، مع مخاوف من تبعات خطرة تشمل تلف الكلى على سبيل المثال.
ووُجّه الاتهام إلى شركة تابعة لـ”نستله” تدير مصنعاً في كودري (شمال فرنسا) حيث تُصنع البيتزا، وشركة “نستله فرنسا” في “الثاني من يوليو والرابع منه على التوالي”، وفق بيان للشركة.
وقال ناطق باسم “نستله فرنسا” إن التهم تشمل “القتل غير العمد، والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة، والخداع”.
وتعذّر اتصال وكالة فرانس برس الجمعة بالنيابة العامة في باريس للحصول على تعليق منها.
وقال المحامي بيار ديبويسون الذي يمثل حوالى ستين من الضحايا لوكالة فرانس برس إن “هذه خطوة حاسمة في فهم أصول هذه المأساة. العائلات الكثيرة التي أمثّلها كانت تنتظر ذلك بفارغ الصبر”.
وأضاف “لا يسعنا إلا أن نأمل بأن يؤدي القرار الاتهامي بحق شركة نستله إلى تشجيع مجموعات الأغذية الزراعية الكبيرة بقوة على تعزيز الضوابط الداخلية بشكل كبير من أجل ضمان سلامة الأغذية للمستهلكين”.
وعلّق فرانسوا لافورج، محامي جمعية “فودووتش فرانس” Foodwatch France المدافعة عن المستهلكين، قائلاً “إن العدالة الجنائية تمضي قدماً أخيراً في هذه القضية مع عواقب وخيمة، ونأمل في أن يساعد ذلك في تصفية كل المسؤوليات، مهما كانت”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:26

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

19:22

افتتاح أول محطة متخصصة بشحن المركبات الكهربائية في إربد

19:20

الشمالي: استراتيجية السياسة الصناعية تتسم بالتكاملية

19:17

البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024 من يوروموني

19:14

كاتس يهدد حزب الله ويطالبه بالانسحاب إلى نهر الليطاني

17:00

جت للسياحة والسفر ونيرفانا يوقعان اتفاقية شراكة إطارية

16:57

بدء صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024

16:50

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق دمشق ـ بيروت

16:04

مليون مولود في الأردن كل 5 سنوات .. و9 أطفال مقابل كل مسن

15:51

غالات يصادق على استدعاء اليهود الحريديم للجيش

15:29

جواز السفر الأردني يتقدم ويحل بالمرتبة 86 عالمياً

15:18

الهدهد 2.. حزب الله ينشر مشاهد لقواعد عسكرية إسرائيلية بالجولان

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوموفيات الأحد 7-7-2024