المهندسة نور اللوزي تقدم استقالتها من مجلس محافظة العاصمة

وطنا اليوم_ تقدم عضو مجلس محافظة العاصمة المهندسة نور اللوزي باستقالتها من عضوية المجلس لغاية الترشح للانتخابات النيابية القادمة.

وكتبت اللوزي عبر صفحتها على الفيسبوك :

عامان ونصف مضت منذ فوزي بثقة الناخبين كعضو بمجلس محافظة العاصمة (اللامركزية) التي اجتهدت فيها بكل أمانة واخلاص لأفوز برضاكم كما فزت بثقتكم.

وها أنا إذ أقدّم استقالتي اليوم من عضوية المجلس التي أحب وأقدّر واحترم لأجدّد الاجتهاد من نوع آخر لخدمة وطننا الحبيب بالترشح للانتخابات النيابية القادمة فأكون صوتكم الصادق المخلص المسموع تحت قبة البرلمان وصوب عيناي المصلحة الخالصة للوطن والمواطن

وسأبقى كم عهدتموني … والله وليّ التوفيق

المهندسة نور اللوزي