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عاجل .. “التمييز” تؤيد سجن 8 سنوات لمعتدٍ على طفل في عمان

منذ 9 ثواني
عاجل .. “التمييز” تؤيد سجن 8 سنوات لمعتدٍ على طفل في عمان

وطنا اليوم_أيّدت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة الجنايات الكبرى، بحق متهم اعتدى جنسياً على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن استدرجه إلى منزله في إحدى مناطق عمان.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطفل كان في طريقه إلى منزل صديقه، حينما استوقفه المتهم، وقدّم له 10 قروش، ثم أمسك بيده وسحبه إلى منزله، حيث أغلق الباب خلفه.

وباشر المتهم بالتحسيس على مؤخرة الطفل، وظل يمارس معه أفعالا تصنف تحت بند هتك العرض وفق القانون الأردني، وبعد مدة سمح له بالمغادرة.

وبعد مغادرة الطفل ووصوله إلى منزل صديقه، أخبره بما حدث معه، وفورا أخبر الأخير شقيق المجني عليه بالحادثة، وتم تقديم الشكوى وجرت الملاحقة.

وجرّمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات، وقررت حبسه لمدة 8 سنوات وتضمينه الرسوم والمصاريف.

وأيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى، رغم أن المتهم لم يطعن في القرار، ليصبح الحكم واجب النفاذ.


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