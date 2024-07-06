مهم من إدارة ترخيص المركبات في الأردن لهذه الفئة

وطنا اليوم_قالت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إنه تم ترحيل جميع الامتحانات النظرية والعملية والتي تصادف الأحد الموافق للسابع من تموز/يوليو 2024 إلى أي يوم آخر خلال الأسبوع القادم بحسب رغبة المتقدم للامتحان.

وأوضحت الإدارة أن ترحيل الامتحانات لا يتطلب أي إجراء أو رسوم إضافية سوى حضور الطالب إلى القسم المعني في أي يوم آخر، والمسير بالإجراءات الاعتيادية بعد أن تم التنسيق مع جمعية أصحاب مراكز تدريب القيادة وجمعية مدربي قيادة السيارات حول ذلك.

ويصادف الأحد الموافق 7-7-2024 عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.