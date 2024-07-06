بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مهم من إدارة ترخيص المركبات في الأردن لهذه الفئة

منذ ساعتين
مهم من إدارة ترخيص المركبات في الأردن لهذه الفئة

وطنا اليوم_قالت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إنه تم ترحيل جميع الامتحانات النظرية والعملية والتي تصادف الأحد الموافق للسابع من تموز/يوليو 2024 إلى أي يوم آخر خلال الأسبوع القادم بحسب رغبة المتقدم للامتحان.

وأوضحت الإدارة أن ترحيل الامتحانات لا يتطلب أي إجراء أو رسوم إضافية سوى حضور الطالب إلى القسم المعني في أي يوم آخر، والمسير بالإجراءات الاعتيادية بعد أن تم التنسيق مع جمعية أصحاب مراكز تدريب القيادة وجمعية مدربي قيادة السيارات حول ذلك.

 

ويصادف الأحد الموافق 7-7-2024 عطلة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:05

عاجل .. “التمييز” تؤيد سجن 8 سنوات لمعتدٍ على طفل في عمان

17:58

مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد رأس السنة الهجرية

17:56

عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

16:37

لواء إسرائيلي: خوض حرب في لبنان سيؤدي لمواجهة مع إيران

15:31

نعم، أردني وربّ الكعبة!!

15:12

تنويه بشأن البنوك الاردنية

14:05

مصدر بحماس يكشف عن بعض تفاصيل الاتفاق المعدّل

13:12

وفاة لاعب كرة القدم المصري أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية

12:29

ارتياح بين طلبة التوجيهي الأدبي بعد امتحان الدراسات الإسلامية

12:20

ترامب جهز لقبا ساخرا لهاريس في حال ترشيحها بدلا من بايدن

11:49

استشهاد الصحفي امجد جحجوح وزوجته وفاء ابو ضبعان اليوم

11:20

بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

وفيات
وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024