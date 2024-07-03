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كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الخميس والجمعة

منذ 6 ساعات
كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الخميس والجمعة

وطنا اليوم_تُشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التتنبؤات في “طقس العرب” إلى بقاء الطقس هذه الليلة لطيفا إلى مُعتدل بوجه عام في عُموم المناطق، ومناسباً للأنشطة والجلسات الخارجية.

وتُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة برصد وتتبع الكُتل الهوائية إلى بدء اقتراب كتلة هوائية أكثر حرارة من المنطقة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، بحيث ترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في الجبال وحاراً نسبياً في بقية المناطق.

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة نهاية الأسبوع وطقس حار في مختلف المناطق

وتتأثر المملكة يومي الخميس والجمعة بالكتلة الهوائية الحارة، لذا يتوقع بمشيئة الله أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدلات العامة بحوالي 4-6 درجات مئوية، ويصبح الطقس حار في عموم المناطق.


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