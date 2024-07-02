القبض على مصور وناشر فيديو حادث الدعس في شارع الأردن

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على إثر انتشار فيديو مسيء أظهر اللحظات الأولى لحادث مروري ودهس لثلاثة أحداث في منطقة شارع الأردن توفي حدثان على إثره فيما الثالث ما زال قيد العلاج، باشروا التحقيق لتحديد هوية مصوّر وناشر الفيديو الذي خرق القانون والأعراف وأساء للمتوفين والمصاب بالحادثة من أطفال وذويهم، وأظهرهم بتلك الصورة التي لا يحق لأحد تحت أيّ ظرف إظهارهم بها .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد إجراء التحقيقات الفنّيّة تمكّن المحقّقون في الوحدة من تحديد هوية مصوّر وناشر المقطع وأُلقي القبض عليه وأجريت التحقيقات كافّة الفنيّة والإلكترونية الخاصّة بالواقعة التي أثبتت تصويره ونشره للفيديو .

وستتم إحالته للقضاء عن تهم: -الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة( من خلال الاعتداء على الحق في الصورة) ومخالفة أحكام المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام منصّة تواصل اجتماعي أو نظام معلومات لنشر ما يحرص الشخص على عدم إظهاره ومخالفة قانون العقوبات من خلال الامتناع عن تقديم الإغاثة لشخص والانشغال بتصويره عوضاً عن الاتّصال بالدفاع المدني