الأمن العام يبحث عن مصور وناشر فيديو حادث دهس في ابو نصير بالعاصمة عمّان

وطنا اليوم_عمّان – باشرت الأجهزة الأمنية في العاصمة عمّان البحث عن شخص قام بتصوير ونشر مقطع فيديو لحادث دهس أودى بحياة ثلاثة أطفال في منطقة أبو نصير. يظهر الفيديو مشاهد مؤلمة من موقع الحادث حيث يُظهر الأطفال وهم في حالة حرجة بانتظار وصول فرق الإسعاف.

وبحسب مصادر محلية، تعمل الأجهزة الأمنية جاهدةً لتحديد هوية مصور الفيديو، من أجل ضبطه وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

ويبرز الفيديو بشكل واضح ضحايا الحادث وهم ملقون على الأرض، فيما يقوم المصور بالتعليق على المشهد.

يُذكر أن حادث تدهور المركبة أسفر عن دهس الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 و16 عاماً، مما أدى إلى وفاة اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح بليغة.