بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمن العام يبحث عن مصور وناشر فيديو حادث دهس في ابو نصير بالعاصمة عمّان

2 يوليو 2024
الأمن العام يبحث عن مصور وناشر فيديو حادث دهس في ابو نصير بالعاصمة عمّان

وطنا اليوم_عمّان – باشرت الأجهزة الأمنية في العاصمة عمّان البحث عن شخص قام بتصوير ونشر مقطع فيديو لحادث دهس أودى بحياة ثلاثة أطفال في منطقة أبو نصير. يظهر الفيديو مشاهد مؤلمة من موقع الحادث حيث يُظهر الأطفال وهم في حالة حرجة بانتظار وصول فرق الإسعاف.

وبحسب مصادر محلية، تعمل الأجهزة الأمنية جاهدةً لتحديد هوية مصور الفيديو، من أجل ضبطه وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

ويبرز الفيديو بشكل واضح ضحايا الحادث وهم ملقون على الأرض، فيما يقوم المصور بالتعليق على المشهد.

يُذكر أن حادث تدهور المركبة أسفر عن دهس الأطفال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 و16 عاماً، مما أدى إلى وفاة اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح بليغة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:09

جريمة مروعة في الكرك: شاب عشريني يقتل والدته طعناً

23:00

غرفة صناعة الأردن تستقبل وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

22:50

لأول مرة في المملكة باشرت أورنج الأردن بإطلاق “خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي”

22:47

ملتقى الأصايل يحتفل بالمناسبات الوطنية في مادبا

21:58

الشناق يكتب : حكومة الخصاونة ترتكب مجزرة وطني

21:40

توقيف الصحفي احمد حسن الزعبي تنفيذا لحكم قضائي

20:48

شاهد.. قسّاميان يفجران دبابة من مسافة صفر برفح وآخر يبعث رسالة لنتنياهو

20:33

استطلاع جديد : جميع الأحزاب تريد المشاركة بالانتخابات النيابية

20:25

الملك يجري اتصالا مع العاهل المغربي معزيا بوفاة والدته الأميرة للا لطيفة

20:21

بعد واقعة حفلة راغب علامة.. قيس سعيد ينتقد مهرجانات تونس

20:16

مهيدات يفتتح ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية ال27 والمعرض العالمي ال6 للصناعة الدوائية

19:43

لأول مرة: ميتا تسمح باستخدام كلمة شهيد على إنستغرام وفيسبوك

وفيات
وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء