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انخفاض المخالفات التي سجلتها الصناعة والتجارة في 6 أشهر

2 يوليو 2024
انخفاض المخالفات التي سجلتها الصناعة والتجارة في 6 أشهر

وطنا اليوم_انخفض عدد المخالفات التي سجلتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 606 مخالفات، بنسبة 21 بالمئة تقريباً، إذ سجلت 2229 مخالفة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، حيث سجلت 2835 مخالفة.

 

وبحسب بيانات انخفض عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، نحو 602 شكوى بنسبة 43 بالمئة تقريباً، لتسجل 806 شكاوى، مقارنة مع 1408شكاوى في نفس الفترة من عام 2023.

 

وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي، إن تراجع عدد المخالفات يعود إلى التركيز على الجانب التوعوي والإرشادي للقطاع التجاري ومزودي السلع والخدمات، والالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق، إضافة إلى حملات الرقابة المكثفة والعقوبات التي تم تغليظها في القانون، خاصة الغرامات المالية.

 

ونفذت الوزارة خلال 6 أشهر منذ بداية العام الحالي، 2869 جولة رقابية مقارنة مع 3833 جولة في نفس الفترة من عام 2023، فيما زارت خلال جولاتها في النصف الأول للعام الحالي 46591 منشأة، مقارنة مع 57174 منشأة في نفس الفترة من 2023.

 

وأوضح البرماوي، أن الجولة الواحدة تضم عدة مراقبي أسواق، يجرون خلالها زيارات لعدة منشآت تجارية خلال الفترة المخصصة لكل جولة.


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