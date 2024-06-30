ضبط سرعات متهورة على طرق بالأزرق والبحر الميت

وطنا اليوم:استعرض مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية، أبرز جهود نشامى الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثل بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية بالتزامن مع جاهزية تامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية مع بداية الأسبوع والحركة من المحافظات إلى العاصمة ..

وأضاف ضابط عمليات الدوريات الخارجية في حديثه لإذاعة الأمن العام الأحد، أنه وبالرغم من التنبيهات والتحذيرات اليومية من خطورة تجاوز السرعات المقررة أثناء المسير وما يترتب على ذلك من حوادث مرورية ينتج عنها العديد من الوفيات والإصابات البالغة عوضا عن الخسائر المادية إلا أنه إصرار البعض على ارتكاب المخالفة لا مبرر له إلا التهاون بهذه التحذيرات المهمة.

وأشار إلى أن الرقابة المرورية على مختلف طرق المملكة يوم أمس أدت إلى ضبط مركبة تسير بسرعة 197 كلم/ساعة بالقرب من منطقة الفنادق في البحر الميت كما تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 192 كلم/ساعة على طريق الأزرق ، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

من جانبه قال مندوب إدارة السير ،إن حركة المرور تشهد نشاطا ملحوظا ولا عوائق تذكر خلال الفترة الصباحية ،و أكد أن التزام المواطنين بقواعد و وأولويات المرور و القيادة الآمنة خلال المسير على الطرق الداخلية للمدن ينعكس إيجابا على انسيابية الحركة المرورية و توفير وقتهم و جهدهم ، أثناء القيادة على الطرق

وأشــار إلى أنه مع بدء فصل الصيف تكثر المناسبات، و الاحتفالات مثل تخريج طلبة الجامعات، داعياً إلى ضرورة الاحتفال بطرق حضارية و تجنب المسير على شكل مواكب ما يعيق الحركة المرورية، وعدم أخراج الأجسام من المركبات ما يشكل خطرا عليهم، مؤكدا أن رقباء السير المتواجدين في الميدان على مدار ال24 ساعة لتقديم الخدمة لطالبيها و المحافظة على انسيابية حركة السير .

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة