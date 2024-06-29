تطبيق قواعد الاشتباك مع تاجر ومهرب للمخدرات في لواء الرويشد وإصابته بقدمه وضبط كمّيات كبيرة من المخدرات بحوزته

** 125 كفّ حشيش و 53 ألف حبّة مخدرة وثلاثة أسلحة ناريّة ما تم ضبطه في القضية

وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ قوّة أمنيّة خاصة مشتركة وبعد جمع المعلومات وتحديد مكان وجود أحد أخطر تجّار ومهربي المخدرات والمتعاملين مع مهربين إقليميين، نفّذت مداهمة للمكان ضمن لواء الرويشد.

وأضاف أنّ المطلوب بادر بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، حيث طبّقت معه قواعد الاشتباك مما أدّى إلى إصابته في منطقة القدم والسيطرة عليه، وجرى إسعافه للمستشفى، فيما أُلقي القبض على شخصين آخرين كانا برفقته.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ضُبط بحوزته 125 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و 53 ألف حبّة مخدرة وكمّية من مادة الكريستال المخدرة، وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكيّان وبوشرت التحقيقات في القضية .