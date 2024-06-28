انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية مع ترقب بيانات التضخم وتحركات الفائدة

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الخميس تقريبًا حيث ينتظر المتداولون بيانات التضخم التي يتم متابعتها عن كثب. كما أنهم يعدون تنازليًا لنهاية النصف الأول القوي من العام.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 53 نقطة، أو 0.1%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، في حين أضافت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 0.2%.

في ساعات ما بعد الإغلاق، انخفضت أسهم نايكي بأكثر من 10% بعد أن خفضت شركة التجزئة الرياضية إرشاداتها للعام بأكمله. انخفضت أسهم فوت لوكر بنحو 5% تعاطفًا.

تأتي هذه التحركات بعد يوم هادئ في وول ستريت حيث يستعد المستثمرون لإصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مايو، صباح الجمعة. ارتفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1%، في حين تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

يعتبر مؤشر الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الرئيسي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، من المتوقع أن يظل ثابتًا عن أبريل وأعلى بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، من المتوقع أن يكون مؤشر الإنفاق الشخصي الاستهلاكي الأساسي أعلى بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.

لقد اعتبر المشاركون في الأسواق إحصائيات التضخم ذات أهمية قصوى حيث يحاولون تخمين موعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. كما سيراقب المتداولون الإصدارات المتعلقة بالإنفاق والدخل الشخصي ومعنويات المستهلك المستحقة طوال الصباح.