وفاة شخص بمشاجرة بين شقيقين وقريبهما في شفا بدران

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني مساء الخميس، وفاة شخص خلال مشاجرة وقعت بين شقيقين وقريبهما.

وفي التفاصيل قال المصدر ، إنه ورد لمركز أمن شفا بدران بلاغ بوجود مشاجرة داخل أحد المنازل، حيث تم التحرك للمكان وتبيّن أنّ المشاجرة بين شقيقين أحدهما حدث وقريب لهما كان في منزلهما، حيث أُسعف ثلاثتهم إلى المستشفى وما لبث قريبهما أنْ فارق الحياة، وما زالت التحقيقات جارية في القضية لإحالتها للقضاء.