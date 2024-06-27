الشوبكي يرجح تخفيض سعر البنزين وارتفاع الديزل

وطنا اليوم _عامر الشوبكي

توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تقوم الحكومة يوم الاثنين القادم بتخفيض سعر لتر البنزين 90 والبنزين 95 بواقع قرش ونصف، ورفع سعر لتر الديزل نصف قرش(5فلس)، وذلك في تسعيرة شهر تموز المقبل.

وقال الشوبكي ان المعدل الشهري العالمي لاسعار المشتقات النفطية تباين بانخفاض على البنزين وارتفاع على السولار، واسعار النفط انخفضت في النصف الاول من شهر يونيو الحالي تأثراً بقرارات اوبك بلس وبدء التخلي التدريجي عن التخفيض الطوعي، الا ان اسعار النفط عاودت الارتفاع في النصف الثاني من الشهر الحالي متأثرة بحرب وشيكة بين الاحتلال الاسرائيلي وحزب الله اللبناني، خاصة مع سيناريو دخول ايران في الحرب وتعطل انتاجها النفطي او التأثير على مضيق هرمز الذي يعتبر اهم ممر ملاحي لنقل النفط في العالم حيث يمرر قرابة 21% من النفط المستهلك في العالم .

واضاف الشوبكي ان الاسعار العالمية للمشتقات المكررة، هي المعتمدة لدى لجنة تسعير المشتقات النفطية في الاردن ، وقد شهدت الاسعار العالمية تذبذباً مع معروض اقل من الديزل الروسي في الاسواق العالمية وطلب عالمي اكبر لتغطية حاجة توليد الكهرباء مع موجة حر تجتاح النصف الشمالي من الكرة الارضية، وحاجة السفن الملتفة حول رأس الرجاء الصالح مع استمرار عرقلة الملاحة في مضيق باب المندب، اما البنزين فشهدت الاسواق طلباً اقل من المتوقع رغم بداية التنقل وموسم العطلات.

يذكر ان الحكومة الاردنية قامت بداية شهر حزيران الحالي، بتخفيض كبير على سعر لتر البنزين بنوعيه بواقع 4.5 قرش، وتخفيض سعر لتر الديزل بواقع 3.5 قرش، وتثبيت سعر الكاز، لتصبح الاسعار المباعة في الاسواق، البنزين 90 اللتر 91.5 قرش, و البنزين 95 اللتر 115.5 قرش، والديزل 70 قرش اللتر، والكاز عند 62 قرش اللتر.

*عامر الشوبكي/باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة