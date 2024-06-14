ريا بني بكر تحصد المركز الثالث في جائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_في إنجاز متميز جديد، حصلت المديرة ريا يوسف خليل فياض على المركز الثالث في الفئة الثانية لجائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز.

و تعمل السيدة ريا كمديرة لمدرسة القادسية الأساسية المختلطة في محافظة إربد، حيث قدمت إسهامات بارزة في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم.

و تأتي هذه الجائزة الرفيعة تقديرًا لجهودها المتواصلة وإبداعها في مجال التعليم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُكرم فيها المديرة المبدعة؛ فقد حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات في محافل تربوية متنوعة، مما يعكس كفاءتها العالية وإدارتها المتميزة.

و تركت السيدة ريا بصمات لا تُنسى في مدرسة القادسية، مؤكدةً بذلك على دورها البارز في تعزيز جودة التعليم وإلهام الآخرين في هذا المجال الحيوي.