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مركز تطوير الأعمال BDC يستضيف السفير البريطاني في جلسة حوارية في محافظة الكرك

منذ 36 ثانية
مركز تطوير الأعمال BDC يستضيف السفير البريطاني في جلسة حوارية في محافظة الكرك

وطنا اليوم_أستضاف مركز تطوير الأعمال – BDC سعادة السفير البريطاني لدى الأردن فيليب هال، بحضور معالي السيد نايف استيتيه وزير العمل السابق ومؤسس مركز تطوير الأعمال في جلسة حوارية مع شباب محافظة الكرك وزيارة ميدانية شملت الاغوار الجنوبية والجديدة وسويمة للإطلاع على عدد من قصص النجاح والمشاريع الريادية التي نفذها مركز تطوير الأعمال – BDC بهدف تمكين الشباب والجمعيات المحلية وتوفير فرص العمل.

 

وناقش السفير البريطاني مع الشباب الرياديين الذين أفتتحوا مشاريعهم الخاصة من خلال برامج التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، والشباب الذين قام المركز بتشغيلهم من خلال برامج التشغيل والتدريب المهني والتقني، الفرص والتحديات، والذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بإستطاعتهم في تحقيق دور إيجابي في المجتمع من خلال تحقيق فرص وظيفية، وخلق فرص عمل من خلال مشاريعهم الخاصة وتخفيف نسب البطالة في الأردن وذلك في اللقاء الذي عقد في متحف الحياة الشعبية بمحافظة الكرك.

 

وأشار السفير هال إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص المملكة المتحدة على دعم جهود الأردن في تنمية الإقتصاد المحلي وخلق فرص العمل في محافظات المملكة كافة، مؤكدًا إستمرار المملكة المتحدة في دعم جهود المركز لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب الأردني.

 

وأشار استيتيه على دور مركز تطوير الأعمال – BDC في تحقيق رؤية جلالة الملك في التحديث الإقتصادي، وأهمية دورنا كقطاع خاص في تنفيذ هذه الرؤى الملكية من خلال تصميم وتنفيذ برامج التشغيل والتشغيل الذاتي في محافظات المملكة، بمقدمتها البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي (انهض) وبرنامج الدعم الإقتصادي للتشغيل الذاتي (عزم) وبرنامج التشغيل والتدريب المهني والتقني.

 

وشملت الجولة الميدانية زيارة لعدد من مزارع الإستزراع السمكي في غور الصافي، ومشغل الملابس المهنية في الجديدة، وبيت سويمة في منطقة البحر الميت.


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