الحموري يطالب بإخلاء الفرق الطبية التطوعية الاردنية المحاصرة في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس

وطنا نيوز

صرّح الدكتور فوزي الحموري نائب رئيس مبادرة صحة غزة ومدير عام المستشفى التخصصي، بأن أعضاء الفرق الطبية التطوعية المتواجدين حالياً في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس من الأردن ومن مختلف دول العالم بتنظيم من عدة جمعيات وهيئات انسانية من اعضاء مبادرة صحة غزة وغيرها محاصرين في القطاع بعد ان انتهت مهمتهم قبل عشرة ايام وكان المفروض ان يغادروا القطاع ولكن بسبب سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح بتاريخ 7 ايار واغلاقه لم يتمكنوا من العودة الى بلادهم. بالإضافة الى منع دخول المساعدات الانسانية مما ادى الى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والوقود.

وطالب الحموري المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لفتح ممر آمن لخروج الفرق الطبية ودخول المساعدات الانسانية وأشار الحموري بأن الاطباء والممرضين تقطعت بهم السبل ويعانون من نقص في الغذاء والمياه والإمدادات الطبية اللازمة لعملهم.

كما أشاد بهؤلاء الاطباء والممرضين الذين خاطروا بحياتهم من أجل توفير الخدمات الطبية المنقذة للحياة في غزة وسط الفوضى والدمار والانهيار الكامل لنظام الرعاية الصحية. إن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قدموا خدماتهم بإخلاص لعلاج الجرحى والمرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وتكشف الاخبار المباشرة مدى خطورة الوضع في القطاع بسبب الهجوم الشرس على مدينة رفح وعدم احترام قوات الاحتلال للقانون الدولي ومهاجمتها مؤسسات الصحية بما فيها المستشفيات وسيارات الاسعاف والمنظمات الدولية، وقد شاهد العالم قيامهم بمهاجمة فريق المطبخ العالمي ومقتل 6 منهم وايضا مهاجمة مركبة تابعة للأمم المتحدة والتي قتل فيها احد موظفي الامم المتحدة واصيبت موظفة اردنية تعمل في المنظمة يوم 13 ايار.