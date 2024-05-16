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المياه تضبط اعتداءات جديدة في منطقة الطنيب

منذ 6 ثواني
المياه تضبط اعتداءات جديدة في منطقة الطنيب

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية و شركة مياه الاردن مياهنا والتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة حملة للكشف عن اعتداءات جديدة في منطقة حوض مائي الجيزة بمرافقة أمنية من مرتبات مديرية الامن العام ضمن حملتها المتواصلة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه حيث تم ضبط 3 خطوط قطر 3 انش مسحوبة من خط ناقل قطر 6 انش لسحب المياه بطريقة مخالفة .
وبينت سلطة المياه انه وبناء على معلومات توفرت لديها بوجود اعتداءات جديدة حيث تحركت الكوادر الى المنطقة وبعد مسح المنطقة وبالكشف على الواقع تبين وجود الاعتداءات الـ 3 تقوم بسحب كميات كبيرة من خلال الاعتداء على خط ناقل رئيسي حيث باشرت الكوادر بفصل الخط وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لكشف هوية المعتدين واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المعتدين والعمل جار لكشف هوية اصحاب الاراضي التي كانت تتزود من المياه بطريقة مخالفة .
وشددت ان العمليات المنسقة لحملة احكام السيطرة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة الداخلية تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بحزم وانها تحقق غاياتها والاهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون ، مؤكدة ان جهود وزارة المياه والري تسير مع جهود رسمية اخرى فيما يتعلق بحماية كافة مقدرات المياه والصرف الصحي من كل مستهتر او عابث بالحقوق المائية مؤكدا ان الادعاء العام الاردني ينظر في العديد من قضايا الاعتداءات حاليا ليتم احالتها الى القضاء الاردني العادل لأقرار العقوبات الخاصة وفق احكام القانون الجديد المعدل للاعتداء على مصادر المياه .


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