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براءة السقرات الف مبارك الدكتوراه

منذ دقيقة واحدة
براءة السقرات الف مبارك الدكتوراه

وطنا اليوم:بمشاعر يملؤها الفرح والبهجة والسرور يتقدم الحاج محمود بخيت السقرات (ابو ايمن) وابناؤه بأحر التهاني والتبريكات القلبية من ابنتهم واختهم الغاليه الفاضله (براءه محمود السقرات ) بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في اللغة العربيه/ البلاغة والنقد من جامعة مؤتة وبتقدير عام امتياز ، متمنين لها دوام التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية
والف الف مباااااارك
عنهم المهندس/ يوسف محمود السقرات (ابو ايسر)


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