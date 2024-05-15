براءة السقرات الف مبارك الدكتوراه

وطنا اليوم:بمشاعر يملؤها الفرح والبهجة والسرور يتقدم الحاج محمود بخيت السقرات (ابو ايمن) وابناؤه بأحر التهاني والتبريكات القلبية من ابنتهم واختهم الغاليه الفاضله (براءه محمود السقرات ) بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في اللغة العربيه/ البلاغة والنقد من جامعة مؤتة وبتقدير عام امتياز ، متمنين لها دوام التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح في حياتها العلمية والعملية

والف الف مباااااارك

عنهم المهندس/ يوسف محمود السقرات (ابو ايسر)