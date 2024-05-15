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اعتصام حاشد قرب سفارة الاحتلال دعما للمقاومة وللمطالبة بالافراج عن المعتقلين

منذ 48 ثانية
اعتصام حاشد قرب سفارة الاحتلال دعما للمقاومة وللمطالبة بالافراج عن المعتقلين

وطنا اليوم_ شارك مئات الأردنيين في الاعتصام الذي أقيم مساء الثلاثاء في ساحة المسجد الكالوتي قرب سفارة الكيان الصهيوني بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان، تأكيدا على دعمهم المقاومة الفلسطينية المسلّحة باعتبارها السبيل الوحيد لردع العدوّ وإنهاء الاحتلال.

 

وجاءت الفعالية بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وفي ذكرى النكبة الفلسطينية، حيث أكد المشاركون أن “المقاومة هي السبيل الوحيد لعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة وإنهاء الاحتلال”.

 

واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية من الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون على يد قوات الاحتلال الصهيوني وبدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي غير محدود، مطالبين في ذات السياق بوقف هذه الإبادة الجماعية ودعم المقاومة المسلّحة.

 

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بقطع كافة العلاقات مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي الموقوفين على خلفية فعاليات نصرة غزة والاحتجاجات على الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون.


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