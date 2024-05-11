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الخطايبه ضيف VIP في مؤتمر المبدعين الخليجيين بجامعة هارفارد 2024

منذ 12 ثانية
الخطايبه ضيف VIP في مؤتمر المبدعين الخليجيين بجامعة هارفارد 2024

وطنا اليوم_
شارك المحامي الدكتور عمر الخطايبه في مؤتمر المبدعين الخليجيين في جامعه هارفرد ٢٠٢٤ VIP كمؤسس لمركز الخطايبه للتحكيم والمحاماه والتدريب وعضو مجلس اداره جمعيه محاضري القانون البيئي .

وعقد مؤتمر الابداع الخليجي لعام ٢٠٢٤ في جامعه هارفرد وضم كبار شخصيات دوليه وخليجيه وناقش المؤتمر الذي يستمر لمده ثلاثه ايام قصص ابداع ونجاح في دول الخليج والعالم ومنها مشروع نيوم وارامكو .

ويعد الخطايبه واحد من ابرز الشخصيات التي اسهمت في انشاء جمعيه محاضري القانون البيئي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، والتي ابرز منها عدد من الشخصيات الدوليه وكراسي الامم المتحده في جامعه حمد بن خليفه وكرسي البيئه في كليه الحقوق في جامعه هارفرد ، والجمعية واحده من ابرز الجمعيات الدوليه نشاطا في مجال القانون البيئي وقانون المناخ والقانون الدولي للتنميه المستدامه

وسبق وان الدكتور عمر الخطايبه مؤتنر الجمعيه الرابع في الاردن عام ٢٠٢٣ بعنوان قانون التنوع الحيوي والطبيعه والتراث ، وستعقد الجمعيه مؤتمرها القادم في الرياض المملكه العربيه السعوديه في٢٤-٢٥/شباط وسط مشاركه رسميه ودوليه من مختلف بلدان العالم ، وياتي هذا التكريم للدور البارز الذي يلعبه الدكتور الخطايبه بطرح موضوع القانون البيئي والمناخ في المنطقه ، كما سيساهم الخطايبه في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في كليه الحقوق بجامعه اوسلو في الفتره من ١٤-١٦ /٥/٢٠٢٤ للحديث حول موضوع تدريس قانون الطاقه المتجدده في جامعات الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ويستعرض رؤيته في دور القانون في حفض الانبعاثات الاحفوريه الى صفر كما سيتحدث عن مشروع نقل الطاقه المتجدده بين شمال الوطن العربي وجنوب اوروبا، كما سيقدم تجربته لطلبه دكتوراه القانون في كليه الحقوق بجامعه اوسلو .

في اليوم العلمي ١٦/٥/٢٠٢٤


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