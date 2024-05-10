الكاتبة والأديبه سارة طالب السهيل تحاضر في الملكية لحماية البيئة

وطنا اليوم_ضمن فعاليات دورة اصدقاء البيئة والتي تقيمها الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديرية الأمن العام ألقت الكاتبة والأديبه المبدعه سارة السهيل محاضرة متميزة عن طرق المحافظة على البيئة بأسلوب حواري وبعصف ذهني للطلبة من خلال طرح مجموعة من الأسئلة المختصة بالبيئة والرموز الوطنية البيئية لطلاب وطالبات أكاديمية المستقبل المشرق الدولية، ولأهمية القراءة والتشجيع عليها جاءت فكرة عمل مبادرة القراءة والبيئة من ضمن نشاطات الملكية لحماية البيئة

بتنسيق مع المهندسة فاتن محمود الخشمان من مديرية الأمن العام /دائرة الملكية لحماية البيئة .

ولأهمية القراءة باعتبارها الحلقة الاقوى في بناء العقول والأفكار وتطوير الذات والثقة بالنفس في جوانبها التثقيفية سلطت الضوء الكاتبة سارة طالب السهيل على أهمية المحافظه على البىئة المحيطة بالطلاب كون أن الكاتبة السهيل تعتبر أحد رموز الثقافة والوعي وممن لديها القدرة والمهارة المعرفية في هذا الجانب الفكري والتوعوي، وبما لديها من معلومات كافية ووافية عن البئيه وآثارها على الإنسان، فتتحدث للطلبة عن أهمية المحافظة على البيئة والوطن وتشجيع الطلبة على القراءة والإقبال عليها لإنشاء جيل واعي مثقف مهتم بالبيئة ومحافظ عليها…وقامت الكاتبة سارة بتقديم نصائح للطلبة بكيفية البدء بالقراءة والكتابة فقد تحدثت فأبهرت وأمتعت ونلت احترام وتقدير الجميع من الحضور وبأسلوب حواري فيه من الحكمة والبصيرة والاقناع ما يسجل لهذه النشميه التي أتقنت حديثها من خلال النصائح التي لاقت قبول ورضى جميع المستمعين ….ومن جهة أخرى قدمت موظفات مكتبة مرج الحمام للاطفال/ دائرة المكتبات العامة معلومات قيمة عن أهمية وآداب زيارة المكتبة وكيفية الحصول على الكتب للقراءة بالإضافة إلى عرض مسرحية الدمى عن البيئة والنظافة، وتوزيع قصص للاطفال المشاركين بالدورة علما بأن المكتبة تقع بمرج الحمام دوار الاتصالات وتنظم أنشطة ترفيهية وتوعوية وثقافية للأطفال وسيدات المجتمع ….

وبتعاون مشترك مع السيدة تغريد العفيشات رئيس القسم المالي لبلدية ناعور تم رفد مكتبة المدرسة ب ١٦٠ قصة اطفال ليتمكن الطلبة من القراءة داخل المدرسة وأبدت مديرة المدرسة الفاضلة آمال ابو فريحة ومنسقة البرنامج التوعوي وفاء عمار وسناء الصوي ومعلمات اللغة العربية دعاء الخطيب وعائشة الفقرا إعجابهم وشكرهم بالمبادرة وقدموا شهادة شكر وتقدير للكاتبة المبدعة سارة السهيل تقديرا وعرفان بالجميل بما قدمت من أفكار تنويرية عميقة الأثر والتأثير في السلوك والتربية والتوجيه والإرشاد والتوعية لأبنائنا الطلاب ليكونوا روافع بناء وإصلاح وأعمدة إنارة سلاحهم الوعي والإدراك..

و في مدرسة المستقبل المشرق الدولية مرج الحمام

وقام الطالب يوسف مهند الخشمان بإلقاء قصيدة الاصمعي صوت صفير البلبل أمام الحضور ولاقت إعجابا من الجميع، ويأتي هنا دور جهاز الأمن العام ممثل بالإدارة الملكية لحماية البيئة بتنسيق هذا اللقاء الرائع وتوعية وتثقيف الطلبة بأهمية البيئة من خلال إعطاء المحاضرات وعقد دورات اصدقاء البيئة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل بالإضافة إلى المشاركة في حملات التشجير وأهمية الشجرة للبيئة وتنظيم حملات نظافة وورشات إعادة الاستخدام والتدوير ومشاركة المجتمع المحلي بكافة الأنشطة المتعلقة بالبيئة ….

حمى الله الأردن وأهله وقيادته الهاشمية العامرة من كل مكروه تحت ظل رأية سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم أعز الله ملكه