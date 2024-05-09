ضبط وردم 3 آبار مخالفة في البادية الشمالية

وطنا اليوم:ضبطت الكوادر الفنية في سلطة المياه ووحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية 3 آبار مخالفة في منطقة البادية الشمالية، حفرت بطريقة مخالفة، وتزود برك زراعية كبيرة بهدف سحب المياه الجوفية وبيعها دون رخصة قانونية، حيث تم ردم الابار واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

جاء ذلك ضمن الحملة الأمنية المتواصلة التي تنفذها الحكومة في جميع مناطق المملكة من خلال وزارة المياه والري /سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام بمختلف تشكيلاتها في إنفاذ القانون وحماية مصادر المياه والمحافظة عليها ومنع الاعتداءات عليها.

وأكدت وزارة المياه والري إن الحملة مستمرة في جميع المناطق لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية خاصة وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والمجلس القضائي وكذلك تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما يمكن الاجهزة الرسمية من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون.