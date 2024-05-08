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طارق الروسان يحصد جائزة الموظف المثالي في البريد الاردني لشهر نيسان لعام 2024

منذ دقيقتين
طارق الروسان يحصد جائزة الموظف المثالي في البريد الاردني لشهر نيسان لعام 2024

 

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_عمان _قررت شركة البريد الاردني وبناء على تنسيب لجنة جائزة الموظف المثالي منح الموظف في مركز بريد اربد – مدير مكتب بريد اربد المركزي طارق عاطف الروسان جائزة الموظف المثالي لشهر نيسان لعام 2024.

وتمنى رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي كامل الداوود في كلمة له بهذه المناسبة للموظف الروسان المزيد من التقدم والنجاح مشيرا الى ان هذه الجائزة تعمل على تحفيز الموظفين، من أجل بذل المزيد من العمل في سبيل خدمة الشركة.

ومؤكدا على ضرورة ان يكون الموظف ايجابيا في تعامله مع المواطنين .

وتعد جائزة الموظف المثالي إحدى الجوائز المهمة التي يسعى لها موظفو البريد الاردني، لكونها تمنح شهريا للموظف المبدع والمتميز في عمله وتعتمد على شروط يجب توافرها في الموظف المرشح للجائزة .


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