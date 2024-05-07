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“مجموعة شباب 911 يرسلون مساعدات إغاثية لدعم قطاع غزة “

منذ 17 دقيقة
“مجموعة شباب 911 يرسلون مساعدات إغاثية لدعم قطاع غزة “

وطنا اليوم _محمد ملكاوي _قامت مجموعة شبابية تحمل اسم “شباب 911” بإرسال  مساعدات  إنسانية واغاثية لمساعدة سكان قطاع غزة، حيث قاموا بشراء مواد تموينية ومستلزمات شخصية على حسابهم الخاص ، بالإضافة إلى شراء  الحلوى والشوكولاتة لتوزيعها على  لأطفال القطاع.

ولفتت المجموعة الضوء على التعاون الكبير من البريد الأردني بإدارة السيد طارق الروسان الذي بدوره سهل واشرف على عملية نقل المساعدات العينية الى مستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية، تمهيدآ لارسالها الى النازحين في قطاع غزة .

وشكرت المجموعة السيدة زينب القرارعة من الهيئة الخيرية الهاشمية على جهودها في ارشاد و تيسير عملية المساعدات المقدمة من المجموعة .

وتأكد مجموعة شباب 911  ان من اهداف هذه المجموعة  هو ابراز  التضامن المجتمعي الواسع لهذه القضية الإنسانية.

تعتبر هذه الحملة الخامسة التي تنظمها المجموعة، وتعهدوا بمواصلة الجهود حتى إعمار قطاع غزة.

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