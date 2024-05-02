“من المواقع للواقع”.. بطولة تنقل أبطال لعبة “جواكر” في الأردن إلى العالم الحقيقي

*انطلاق بطولة “محترفي جواكر” في سوق عنبر لمدة ثلاثة أيام

*البطولة تعتبر الأولى من نوعها في العالم

*يشارك في البطولة ٣٨ نادٍ بـ٧٦ لاعب

*المئات توافدوا إلى ساحة سوق عنبر لمتابعة مجربات البطولة

*مطاعم ومقاهي توفر الخدمات للحضور على طول فترة البطولة

أفتتحت مساء اليوم الخميس البطولة الأولى من نوعها بين محترفي لعبة “جواكر” على أرض الواقع، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام تحت اسم “من المواقع للواقع”.

ويعقد سوق عنبر بطولة لمحترفي لعبة “جواكر” بهدف نقل عالم التشويق والتحدي الإفتراضي وجعله جزءاً من الواقع، عبر تحويل التحديات التي تجري في ذلك العالم إلى تحديات حقيقية في مكان واحد من الساعة الـ٧ مساءً ولغاية الـ١٢ بعد منتصف الليل.

وتقام البطولة في موقع أسواق عنبر – الكائن ما بين مبنى محافظة العاصمة ودوار الداخلية، بمشاركة ٣٨ نادٍ – ٧٦ مشاركاً ينتمون إلى نوادي جواكر، على أن تبدأ البطولة الخميس وتنتهي مساء السبت بإعلان هوية الفائزين النهائيين.

وسيحصل الفائزين على جوائز تصل إلى ١٠ مليون توكينز مقدمة من قبل تطبيق جواكر، وفقاً لمنظمي الحدث، عدا عن جوائز مختلفة مقدمة من قبل رعاة البطولة.

وتعتبر البطولة الحدث الأول من نوعه في العالم حول ما يتعلق بتحويل تحديات افتراضية ظلّت حبيسة التطبيقات الإلكترونية طوال أعوام إلى تحديات في أرض الواقع يشاهدها المشجعون بشكل مباشر ومرئي.

وشهدت ساحة سوق عنبر توافداً للمشاركين بالبطولة والراغبين بالحصول على اجواء من المتعة والتشويق خلال متابعة أحداث البطولة، حيث وفّر المنظمين شاشة عملاقة لعرض مجريات البطولة، ومظاهر التحدي بين مختلف الأندية، إضافة إلى توفير مختلف أنواع الأطعمة إضافة إلى خدمات “كوفي شوب” للترويح عن الحضور.

ويستطيع الراغب مشاهدة مجريات البطولة من خلال شراء تذكرة بسعر رمزي من موقع الحدث، حيث تشتمل تذكرة الدخول على وجبة طعام إضافة إلى خدمات “كوفي شوب” ومكان للجلوس يوفر ميزة مشاهدج مجريات البطولة.

ويشار إلى أن رابطة مشجعي الأندية الأردنية ورابطة مشجعي ريال مدريد حلّوا ضيوف شرف لبطولة “من المواقع للواقع”.