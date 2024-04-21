شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) تخصص 50 مليون دولار للمصرف الأهلي العراقي

وطنا اليوم:وقعت شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار لصالح المصرف الأهلي العراقي(NBI) ، بهدف توسيع نطاق الحصول على التمويل لرواد الأعمال، وقد شهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مراسم توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع لجنة التنسيق العليا العراقية الأمريكية.

ويعد هذا القرض الذي حضر حفل توقيعه الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت ناثان، ورئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي، ومجموعة كابيتال بنك، باسم خليل سالم، أول قرض تقدمه شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى بنك تجاري في العراق.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال السالم: “نحن فخورون بأن نكون أول بنك تجاري في العراق يوقع على اتفاقية قرض من شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونرى في هذه الشراكة خطوة هامة وفرصة فريدة لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري في العراق عبر تعزيز إمكانيات رواد الأعمال وزيادة فرص حصولهم على التمويل اللازم لدعم مشاريعهم”.

وقدّم السالم شكره لدولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ولمعالي محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن العلاق، ولمؤسسات التمويل الدولية على دعمهم المستمر لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً التزام المصرف الأهلي العراقي بتحقيق رؤية الجانبين المشتركة للتقدم والازدهار في البلاد، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستكون حافزاً قوياً لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت ناثان، التزام الشركة لإطلاق العنان لإمكانات العراق الاقتصادية وتمكين قطاعه الخاص من خلال تقديم دعم مالي مجدٍ للمشاريع الصغيرة، وقال: “إن إعلان اليوم هو خطوة مهمة في تقدم جهودنا، سيسهم هذا الاستثمار في زيادة فرص حصول المقترضين ورائدات الأعمال لأول مرة على التمويل في جميع أنحاء العراق.”

من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق إليس جنسن: “يعد الوصول إلى التمويل المحرك الرئيسي في عملية الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لذا سيمكن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البنوك الخاصة من التغلب على تحديات السيولة وتقديم قروض تجارية ميسورة التكلفة للمشاريع الصغيرة. ومن خلال شراكتنا مع المصرف الأهلي العراقي وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، سنساعد في إيجاد قطاع خاص أكثر قوة وتنوعاً وشمولية في العراق.”

بدوره، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم:” يعد التزام الحكومة العراقية بتهيئة بيئة مواتية للنمو، والتركيز الاستراتيجي لرئيس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي العراقي على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محوراً رئيساً في وصولنا إلى هذا الإنجاز المهم. نحن على ثقة من أن هذا التعاون سيدعم إيجاد اقتصاد أكثر شمولية وديناميكية في العراق”.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرض في زيادة فرص حصول الشركات العراقية الصغيرة على التمويل من خلال أكبر بنك للقطاع الخاص في العراق. حيث ستعطي هذه المبادرة الأولوية للمقترضين لأول مرة وستخصص تمويلًا للمشاريع التي تملكها نساء، وبما يشهد في زيادة أعداد المشاريع الصغيرة في العراق.

وإضافة إلى التمويل قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال إعداد المشروع، خدمات استشارية لتسهيل مفاوضات القرض بين المصرف الأهلي العراقي، وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وتسريع إتمام الصفقة.

وتعتبر شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المقرض الرسمي.