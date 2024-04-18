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نتنياهو يدعو إلى الوحدة الوطنية لمواجهة “التهديد الوجودي”

18 أبريل 2024
نتنياهو يدعو إلى الوحدة الوطنية لمواجهة “التهديد الوجودي”

وطنا اليوم_دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إلى الوحدة الوطنية، مؤكدا على ضرورة التضامن خلال ما وصفه بـ”التهديد الوجودي” لإسرائيل.

وبحسب موقع قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية، جاءت دعوة نتنياهو للتماسك الوطني خلال اجتماعات منفصلة اليوم مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من مخاطر الانقسام الداخلي قائلاً: “يجب أن يختفي الانقسام الداخلي الآن لأننا نتعرض لتهديد وجودي – وفي تهديد وجودي، علينا أن نوحد قوانا”.

وشدد على أهمية الوحدة في مواجهة التحديات، وخاصة في تأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم حركة حماس في غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضاف: “هذه مهام ضخمة تتطلب شيئين: أول ما يتطلبه هو العزم، والشيء الثاني الذي يتطلبه هي الوحدة”.

 

وحذر من أن “الأمم تتفكك أولا من الداخل. ليس بسبب الضغوط الخارجية، ولكن أولا وقبل كل شيء بسبب الانقسام الداخلي”.


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