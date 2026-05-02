محاففظة والجراح يبحثان تطوير التعليم الفني في الأردن

بحث وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، خلال لقائه نقيب الفنانين الأردنيين الدكتور هاني الجراح، ونائب النقيب الدكتور محمد واصف، وعضو المجلس الدكتور نضال نصيرات، سبل تطوير التعليم الفني في المملكة وتعزيز حضوره في المنظومة التعليمية.

وتناول اللقاء أهمية اعتماد الشهادات التدريبية الصادرة عن نقابة الفنانين الأردنيين مستقبلاً، بما يسهم في تنظيم العمل الفني ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع. كما تم التأكيد على ضرورة المحافظة على ديمومة المهرجان المسرحي المدرسي، سواء على المستوى المحلي أو العربي، لما له من دور في تنمية المواهب الطلابية وصقل مهاراتهم الإبداعية. إلى جانب الاهتمام اكثر بالمسابقات الموسيقية على مستوى الوزارة على امتداد رقعة الوطن.

كما جرى بحث إعادة حصص الموسيقى والمسرح إلى الجدول الدراسي، بحيث تصبح مواد أساسية تحمل علامات مرقومة ضمن كشف علامات الطلبة، إلى جانب التأكيد على أهمية تأهيل معلمي الموسيقى والمسرح والفنون، لتمكينهم من تدريس المناهج الحديثة التي تم تأليفها مؤخراً، من خلال برنامج متخصص في التربية الفنية يشمل الموسيقى والمسرح والفنون.

من جانبه، رحّب الوزير بهذا اللقاء، مؤكداً دعمه الكامل للمعلمين المبدعين في المجالات الموسيقية والمسرحية من أعضاء نقابة الفنانين العاملين في وزارة التربية والتعليم. كما تطرق معالي الوزير إلى أن هناك خطة قادمة لإنشاء مدارس متخصصة في مجالات الموسيقى والمسرح والرياضة، بحيث يدرس الطلبة التخصصات الأكاديمية في الفترة الصباحية، ويتم التركيز في الفترة المسائية على تنمية مواهبهم الفنية والرياضية، بهدف إعداد جيل من الفنانين المبدعين القادرين على تمثيل الأردن مستقبلاً.

وفي ختام اللقاء، أعرب نقيب الفنانين وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم للدكتور عزمي محافظة على حسن الاستقبال واهتمامه بدعم القطاع الفني، مثمنين جهوده في تطوير التعليم في الأردن