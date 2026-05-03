4 ساعات ago
حزب الله يربك إسرائيل بسلاح رخيص

وطنا اليوم:نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن خبراء إسرائيليين أن مسيرات حزب الله رباعية المراوح التي تعمل بالألياف الضوئية باتت سلاحا قاتلا للحزب، إذ يصعب إيقافها ورصدها، مما يمنح مشغليها رؤية عالية الدقة للهدف دون بث أي إشارة قابلة للتشويش، كما يستحيل اكتشاف الموقع الذي انطلقت منه.
ونقلت سي إن إن عن مصدر عسكري إسرائيلي أن مسيرات الألياف الضوئية تتميز بفعاليتها، فبدلا من الإشارة اللاسلكية التي تتحكم في الطائرة بدون طيار عن بعد، يقوم كابل الألياف الضوئية بتوصيل الطائرة بدون طيار مباشرة بمشغلها.
وأشارت إلى أن الكابل الضوئي يمكن أن يمتد لمسافة تصل إلى 15 كيلومترا أو أكثر، مما يسمح للمشغل بالبقاء على مسافة آمنة، موضحة أنه باستثناء الحواجز المادية كالشباك، لا يوجد الكثير مما يمكن فعله.
ونقلت سي إن إن عن مصدر إسرائيلي أن حزب الله يزوّد كل طائرة بقنبلة يدوية أو عبوة ناسفة، والنتيجة سلاح دقيق للغاية يكاد يكون غير مرئي، يمكّن الحزب من شنّ هجمات مستهدفة ضد القوات الإسرائيلية.
وقال مسؤول إسرائيلي للشبكة الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي يعمل مع مديرية الاستخبارات التابعة له لإيجاد طرق أفضل لمواجهة مسيرات حزب الله المزودة بألياف ضوئية، لكن الخطر لا يزال قائما.


