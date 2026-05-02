مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت ، واجب العزاء إلى عشيرتي الخوالدة والقاضي.

*ففي منطقة حيان الروبيض الشرقي بلواء بلعما بمحافظة المفرق* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة فاطمة قاسم الخوالدة، زوجة حمد فضيل الخوالدة، ووالدة العقيد الركن علي الخوالدة، قائد مجموعة حمزة بن عبدالمطلب “سيد الشهداء” التابعة للحرس الملكي الخاص، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الخوالدة وإلى عموم عشائر بني حسن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

*وفي منطقة حوشا بلواء البادية الشمالية – الغربية، بمحافظة المفرق* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الحاجة المرحومة سلوى الصوفي، زوجة فاروق حتمل القاضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرة القاضي، وعموم عشائر بني خالد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو قاعود.