مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي

ساعتين ago
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت ، واجب العزاء إلى عشيرتي الخوالدة والقاضي.

*ففي منطقة حيان الروبيض الشرقي بلواء بلعما بمحافظة المفرق* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة فاطمة قاسم الخوالدة، زوجة حمد فضيل الخوالدة، ووالدة العقيد الركن علي الخوالدة، قائد مجموعة حمزة بن عبدالمطلب “سيد الشهداء” التابعة للحرس الملكي الخاص، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الخوالدة وإلى عموم عشائر بني حسن، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

*وفي منطقة حوشا بلواء البادية الشمالية – الغربية، بمحافظة المفرق* نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الحاجة المرحومة سلوى الصوفي، زوجة فاروق حتمل القاضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرة القاضي، وعموم عشائر بني خالد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو قاعود.

 


24 ساعة
19:04

16:09

الحسين بن عبدالله.. غراس الطموح حين تُزهر في خنادق الانضباط

16:00

محاففظة والجراح يبحثان تطوير التعليم الفني في الأردن

13:19

التصدير ليس خيارًا… بل ضرورة اقتصادية

13:16

دولة رئيس الوزراء الأكرم،تحية طيبة وبعد ….

13:14

Telecommunications Company Continues Strong Performance and Announces Record Profits Distribution of JD 41.25 Million

13:11

زين الأردن تحصد جائزة “أفضل تطبيق” ضمن جوائز Merit Awards 2026 عن تطبيقها Zain Jo

11:25

منتدى الإعلام السياحي يناقش واقع السياحة الداخلية ويؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

11:22

بنمو بلغت نسبته 28% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي  “البوتاس العربية” تحقق أداءً تشغيلياً قوياً وتسجّل أكثر من (60) مليون دينار أرباحاً موحدة في الربع الأول

10:43

مدير عام بنك حالي يتقاضى ( 76 ) ألف دينار شهرياً؛ ​لماذا يجب كسر “سقف الأجر” الخاضع لاقتطاع الضمان؟

05:21

الاستيديو التعليمي تعلم وابتكار……

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الكركي

وفيات
وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباح