العيسوي يلتقي وفداً من رابطة الأكاديميات الأردنيات

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفداً من رابطة الأكاديميات الأردنيات.

وفي مستهل اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، رحب العيسوي بالوفد ونقل لهن تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وتناول اللقا دور المرأة الأكاديمية في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز التنمية الوطنية.

من جانبه، أعرب العيسوي عن تقديره لما حققته الرابطة من إنجازات نوعية، مثمناً الجهود التي تبذلها الأكاديميات الأردنيات في خدمة البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم العالي، مؤكداً أن المرأة الأردنية تمثل شريكاً أساسياً في بناء المجتمع، وتسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة.

وأشار إلى أهمية دعم المبادرات التي تعزز حضور المرأة في الحقل الأكاديمي والبحثي، وتوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم والبحث العلمي في الأردن.

ولفت بهذا الصدد إلى دور جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو ولي العهد، بتمكين المرأة في مختلف المجالات والقطاعات وتعزيز دورها وحضورها ومشاركتها الفاعلة.

من جهتها، استعرضت رئيسة الرابطة الدكتور أمال أبو عنزة، أبرز إنجازات الرابطة وبرامجها الهادفة إلى تمكين الأكاديميات الأردنيات، وتوسيع آفاق التعاون البحثي، ورفع كفاءة الكوادر العلمية النسائية في مختلف التخصصات، بما ينسجم مع أولويات التحديث والتطوير في المملكة.

وفي ختام اللقاء، أكدت الهيئة الإدارية للرابطة حرصها على مواصلة العمل المشترك مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير السياسات الأكاديمية، وتعزيز مكانة المرأة الأردنية كشريك فاعل في نصف المجتمع وصانعة للتغيير والتقدم.