اسرائيل تلوح باستئناف حرب الابادة على قطاع غزة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يعتزم عقد اجتماع مساء اليوم الأحد، لمناقشة إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وتأتي هذه التحركات وسط موجة من التسريبات والتهديدات الصادرة عن مسؤولين عسكريين وسياسيين، تلوح بالعودة إلى القتال بزعم عدم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببنود تتعلق بنزع السلاح، وفشل القوة الدولية في أداء مهامها، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ضغوط عسكرية ومناورات سياسية
وفي هذا السياق، نقلت القناة الـ15 الإسرائيلية عن مسؤول في هيئة أركان الجيش قوله إن “جولة قتال إضافية مع حماس باتت شبه حتمية”، مبررا ذلك برفض الحركة تفكيك ترسانتها العسكرية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اجتماع الكابينت المرتقب لن يقتصر على ملف غزة، بل سيمتد لبحث التوترات بين واشنطن وطهران، والوضع الميداني في لبنان، بالإضافة إلى استعداد إسرائيل للتحرك عسكريا ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة إذا انهارت المفاوضات الجارية.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن حماس سلمت ردها على مقترحات الوسطاء، مطالبة بإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهدات المرحلة الأولى من الاتفاق بشكل كامل وفوري، بما يشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات، وهو ما تنصلت منه تل أبيب.
وبينما تصر إسرائيل على نزع سلاح المقاومة، تؤكد الحركة أن مناقشة الترتيبات الأمنية الشاملة لا بد أن تضمن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، مع تجديد تمسكها بانسحاب كامل للاحتلال وإعادة الإعمار.


